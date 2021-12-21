Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Магомедов о химоружии в Авдеевке: Шойгу «несет ахинею»

21 декабря 2021, 23:00

Магомедов о химоружии в Авдеевке: Шойгу «несет ахинею»

Народный депутат Украины Муса Магомедов назвал «ахинеей» слова министра обороны РФ Серегей Шойгу, который заявил, что 120 американских военных-наемников привезли на восток Украины химическое оружие и готовят провокацию.

«Для совершения провокации в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервы неустановленного химического компонента», – заявил Шойгу на заседании коллегии Минобороны в Москве с участием президента Владимира Путина.

Магомедов предположил, что такими заявлениями Кремль «поднимает ставки, чтобы эффективнее торговаться с США и НАТО».

«Или [Россия] обеспечивает для себя формальный повод для активизации боевых действий на Донбассе?», – добавил Магомедов.

«Единственной провокацией с химическими веществами в Авдеевке был обстрел завода от Минерального, когда попали в хранилища бензола, и нас спасло только то, что там оставались только остатки, которые нельзя было выкачать, а весь бензол по моей команде был вывезен неделю назад, более 5000 тонн», – написал нардеп в Telegram.

Кроме прочего Шойгу заявил, что действия НАТО являются «военным освоением территории Украины» и ситуацию усугубляют поставки из США авиационной техники, в том числе ударных беспилотников и противотанковых комплексов.

В группировке «ДНР» тем временем стали активно распространять информацию о якобы угрозах химического оружия с украинской стороны.

Еще по теме

Прочее
химическое оружие
Организации
Нато ДНР минобороны рф
Люди
Муса Магомедов
Места
Авдеевка

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:38
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 декабря
17:16
В центре Луганска ограничили движение транспорта до 17 января
14:55
В Донецке рассказали о текущем качестве воды из-под крана
10:57
«ДНР»: Еще 380 заболевших и 57 умерших от ковида
09:15
«ЛНР» сообщила о семи новых смертях от коронавируса
23:56
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 20 декабря
22:30
«ДНР» заявила о вакцинации от COVID-19 более 275 тысяч жителей ОРДО
17:00
Здоровье еще одной узницы «ДНР» стремительно ухудшается – Денисова
09:05
В Докучаевске нашли человека, который потерялся в карьере
21:55
Россия призналась, что на Донбассе есть российские военные. Дайджест НД ►
10:45
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 20 декабря. Правила пересечения
10:14
«ЛНР»: Еще 42 заболевших и трое умерших от коронавируса
22:10
В суде подтвердили российские войска. Что случилось с водой из-под крана. Донбасс сегодня ►
13:49
В «ДНР» и «ЛНР» рассказали о ситуации с заболеваемостью коронавирусом
20:29
Боевики «ДНР» полностью сменили имя и данные пленного, чтобы его не смогли найти — Денисова
все новости
23:00
Магомедов о химоружии в Авдеевке: Шойгу «несет ахинею»
22:38
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 декабря
22:13
В Донецкой области открыли пункты обогрева
21:33
Ермак: США решили включиться в разрешение конфликта на Донбассе
19:40
Зеленский: Не уверен, что до праздников ТКГ успеет решить важные вопросы, но было бы неплохо
18:26
Зеленский: У нас есть 10 шагов к быстрому миру на Донбассе
17:53
На Донбассе днем был ранен украинский военный
17:35
Макрон и Путин говорили о «вагнеровцах» и Нормандской четверке
17:16
В центре Луганска ограничили движение транспорта до 17 января
17:03
СБУ отчиталась о задержании бывшей зенитчицы «ЛНР», которая приехала за пенсией
16:05
«ЛНР» предложила провести обмен пленными взамен на утверждение дорожной карты в Раде
14:55
В Донецке рассказали о текущем качестве воды из-под крана
13:53
На Донетчине зафиксировали еще 26 смертей от ковида, на Луганщине — 8
13:05
Денисова заявила о критическом состоянии украинского политзаключенного в Макеевской колонии
12:28
Зеленский: Украина в 2022 году надеется получить ответ о вступлении в НАТО
все новости
ВИДЕО
Россия призналась, что на Донбассе есть российские военные. Дайджест НД ►
19 декабря, 21:55
В Мариуполе упала главная елка города
19 декабря, 19:24
В суде подтвердили российские войска. Что случилось с водой из-под крана. Донбасс сегодня ►
18 декабря, 22:10

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция