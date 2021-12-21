Магомедов о химоружии в Авдеевке: Шойгу «несет ахинею»

Народный депутат Украины Муса Магомедов назвал «ахинеей» слова министра обороны РФ Серегей Шойгу, который заявил, что 120 американских военных-наемников привезли на восток Украины химическое оружие и готовят провокацию.



«Для совершения провокации в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервы неустановленного химического компонента», – заявил Шойгу на заседании коллегии Минобороны в Москве с участием президента Владимира Путина.



Магомедов предположил, что такими заявлениями Кремль «поднимает ставки, чтобы эффективнее торговаться с США и НАТО».



«Или [Россия] обеспечивает для себя формальный повод для активизации боевых действий на Донбассе?», – добавил Магомедов.



«Единственной провокацией с химическими веществами в Авдеевке был обстрел завода от Минерального, когда попали в хранилища бензола, и нас спасло только то, что там оставались только остатки, которые нельзя было выкачать, а весь бензол по моей команде был вывезен неделю назад, более 5000 тонн», – написал нардеп в Telegram.



Кроме прочего Шойгу заявил, что действия НАТО являются «военным освоением территории Украины» и ситуацию усугубляют поставки из США авиационной техники, в том числе ударных беспилотников и противотанковых комплексов.



В группировке «ДНР» тем временем стали активно распространять информацию о якобы угрозах химического оружия с украинской стороны.