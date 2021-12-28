Forbes узнал подробности полетов самолетов-разведчиков США на Донбассе

Два лучших самолета для наблюдения ВВС США в понедельник, 27 декабря, совершили полеты над Донбассом менее чем в 60 километрах от оккупированной территории. Это один из первых подобных полетов ВВС США в воздушном пространстве Украины, сообщает журнал Forbes.



Разведку проводили самолеты E-8C и RC-135V. Первый оборудован радаром с так называемым «наземным индикатором движущихся целей» с возможностью сканировать транспортные средства и отслеживать направление их движения. RC-135V — это самолет для разведки сигналов.



«E-8 и RC-135, работающие вместе, могут осуществлять "перекрестную разведку". Первый обнаруживает танки и другие транспортные средства. Второй регистрирует их переговоры. Несколько пролетов дуэта могут дать командирам полное представление о российских силах», — отмечает журнал.



Автор полагает, что миссия по разведке над Донбассом стала символическим ответом Администрации президента США Джо Байдена российской стороне, которая накануне пригрозила «серьезными последствиями» в ответ на «размещение сил НАТО в непосредственной близости от [российских] границ».

Тем временем американский военный самолет-разведчик мониторит ситуацию на Донбассеhttps://t.co/05cobrf6lY pic.twitter.com/v0yLVsCdYS — Новости Донбасса (@novostidnua) December 27, 2021