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Почти вся Луганская область осталась без света из-за обстрелов

19 апреля 2022, 11:31

Почти вся Луганская область осталась без света из-за обстрелов

Из-за обстрелов со стороны российских войск в Луганской области была повреждена высоковольтная линия — 215 населенных пунктов обесточены. Об этом  сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

«Ситуация критическая — свет исчез почти по всей области. По приблизительным подсчетам, в 215 населенных пунктах. Это и города и села», — рассказал Гайдай.

По его словам, количество обесточенных абонентов в результате обстрела россиянами высоковольтной линии электропередачи напряжением 300 кВ выясняется.

Гайдай добавил, что общего количества отключенных газораспределительных станций по всей стране более 60 процентов приходится на Донецкую и Луганскую области.

Основная причина остановки этих ГРС – повреждение газораспределительных сетей из-за обстрелов и сложностей с доступом к объектам из-за активных боевых действий.

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