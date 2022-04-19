Почти вся Луганская область осталась без света из-за обстрелов

Из-за обстрелов со стороны российских войск в Луганской области была повреждена высоковольтная линия — 215 населенных пунктов обесточены. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.



«Ситуация критическая — свет исчез почти по всей области. По приблизительным подсчетам, в 215 населенных пунктах. Это и города и села», — рассказал Гайдай.



По его словам, количество обесточенных абонентов в результате обстрела россиянами высоковольтной линии электропередачи напряжением 300 кВ выясняется.



Гайдай добавил, что общего количества отключенных газораспределительных станций по всей стране более 60 процентов приходится на Донецкую и Луганскую области.



Основная причина остановки этих ГРС – повреждение газораспределительных сетей из-за обстрелов и сложностей с доступом к объектам из-за активных боевых действий.