Во время обороны Мариуполя погибло много наших летчиков – Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что во время обороны Мариуполя погибло много украинских летчиков, которые доставляли на территорию «Азовстали» лекарства, еду и воду. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.



По его словам, воздушных коридоров к «Азовстали» не было из-за присутствия российских ПВО.



«Вопрос был не только в самолетах. Вопрос был в их [российских] ПВО, ракетах. Много в чем. И потому ты не можешь просто так подойти, подлететь к Мариуполю. Много недель, по словам главы государства, летчики на вертолетах, зная, что 90% не возвращаются – представьте себе, что делали эти люди? Они летели туда. Мы потеряли многих летчиков», - сказал он.



На сегодня, как отметил глава государства, с территории комбината вывезены все гражданские.



Зеленский утверждает, что он настойчиво просил в разговоре с каждым лидером стран-партнеров о предоставлении вооружения для разблокирования Мариуполя военным путем.