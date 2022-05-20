Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Во время обороны Мариуполя погибло много наших летчиков – Зеленский

20 мая 2022, 21:37

Во время обороны Мариуполя погибло много наших летчиков – Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что во время обороны Мариуполя погибло много украинских летчиков, которые доставляли на территорию «Азовстали» лекарства, еду и воду. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

По его словам, воздушных коридоров к «Азовстали» не было из-за присутствия российских ПВО.

«Вопрос был не только в самолетах. Вопрос был в их [российских] ПВО, ракетах. Много в чем. И потому ты не можешь просто так подойти, подлететь к Мариуполю. Много недель, по словам главы государства, летчики на вертолетах, зная, что 90% не возвращаются – представьте себе, что делали эти люди? Они летели туда. Мы потеряли многих летчиков», - сказал он.

На сегодня, как отметил глава государства, с территории комбината вывезены все гражданские.

Зеленский утверждает, что он настойчиво просил в разговоре с каждым лидером стран-партнеров о предоставлении вооружения для разблокирования Мариуполя военным путем.

Еще по теме

Места
Азовсталь Мариуполь
Люди
Владимир Зеленский

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:51
Российские СМИ: Командир морпехов и замкомандир «Азова» вышли с территории «Азовстали»
14:39
Двум бывшим работникам суда на Луганщине объявлено подозрение в госизмене и коллаборационизме
14:30
Главы «МИД Л-ДНР» встретились с послом Северной Кореи в Москве
13:26
Командир «Азова» вышел на связь с «Азовстали»
12:28
Более 1900 украинских военных вышли с «Азовстали», сообщило Минобороны РФ
11:05
МККК и нардеп Рады посетили места содержания украинских военных с «Азовстали»
09:46
РФ перебросит войска из Мариуполя, не дав им восстановиться — британская разведка
09:22
«ЛНР»: Из-за лобового столкновения двух авто на трассе погибли шесть человек
23:28
«ДНР» планирует судить военных с «Азовстали», а из Мариуполя тайно вывозят тела. Дайджест НД за день ►
18:33
Оккупанты переквалифицируют около 3,5 тысяч учителей по российским стандартам
16:23
С Луганской области эвакуировали еще 37 человек, несмотря на обстрелы
15:46
Россияне пытаются отрезать Луганскую область, захватив трассу — Гайдай
15:18
Россия показала условия содержания пленных украинских военных с «Азовстали»
15:13
В Мариуполе оккупанты разбирают завалы Драмтеатра и вывозят тела погибших
14:34
Россия ускоренно выдает свои паспорта жителям Донбасса
все новости
21:38
Есть полностью разрушенные и выгоревшие: Россияне били по школам и жилым массивам на Донетчине
21:37
Во время обороны Мариуполя погибло много наших летчиков – Зеленский
20:54
Оккупанты атакуют Северодонецк, Лиман, Бахмут — сводка
20:51
Российские СМИ: Командир морпехов и замкомандир «Азова» вышли с территории «Азовстали»
20:20
Нацбанк Украины отменил ограничение курса продажи валюты
20:18
Генштаб: Оккупанты собираются снова форсировать Северский Донец, строят переправу
19:49
На Луганщине из-под обстрелов эвакуировали 38 человек
19:24
Украина не согласится на альтернативы вступлению в ЕС – Ермак
19:06
Россияне нанесли удар по Одесской области, возник пожар на объекте инфраструктуры
19:00
В восьми населенных пунктах Донетчины возобновлено электроснабжение
18:23
Абсолютное зло, абсолютная глупость: Зеленский — о ракетном ударе россиян по дворцу культуры в Лозовой
18:02
В Украине необходимо разминировать 300 тысяч квадратных километров
17:38
В Раде предлагают лишать гражданства уехавших в Россию: Подробности
17:22
Еврокомиссия предоставила Украине 600 миллионов евро
17:02
Путин посмертно наградил командира боевиков «ДНР» «Моторолу»
все новости
ВИДЕО
МККК и нардеп Рады посетили места содержания украинских военных с «Азовстали»
20 мая, 11:05
«ДНР» планирует судить военных с «Азовстали», а из Мариуполя тайно вывозят тела. Дайджест НД за день ►
19 мая, 23:28
Чтобы остались живыми: Медики рассказали, как эвакуируют раненых с линии фронта
19 мая, 21:07

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция