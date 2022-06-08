Войска РФ продолжают уничтожать снарядами больницы в Луганской области — Гайдай

Разрушенное здание больницы в Луганской области. Фото: Сергей Гайдай

Вооруженные силы Украины сдерживают российские войска в Северодонецке, а в Лисичанске на одной из центральных улиц города из-за обстрела погиб местный житель. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



В Лисичанске за сутки огнем российской артиллерии повреждены несколько многоэтажек, 25 домов разрушено во Врубовке и Золотом, которые оккупанты обстреливали из минометов, ствольной артиллерии и РСЗО.



По словам Гайдая, армия РФ продолжает уничтожать заведения здравоохранения региона, одна из больниц за прошедшие сутки была обстреляна из артиллерии калибром 240 мм, также было разрушено здание местной станции «скорой помощи».

В Северодонецке ВСУ сдерживают штурм, боевые действия продолжаются. Также, по словам Гайдая, не имело успеха и наступление противника близ Тошковки, оккупанты пытались продвинуться в направлении Устиновки, но украинские военные дали им отпор.





В утренней сводке Генштаба ВСУ указывалось, что попытки российских войск штурмовать Славянск и Севеверодонецк на Донбассе успехов не имели.