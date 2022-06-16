Макрон: Украина должна уметь сопротивляться и побеждать

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги побывали в Ирпене под Киевом перед встречей с президентом Владимиром Зеленским.



«Украина должна уметь сопротивляться и побеждать», — приводит слова Макрона BFM TV.



На вопрос журналистов о высказываниях, в которых он говорил, что Россию нельзя «унижать», сильно критикуемых в Украине, Макрон ответил: «Франция была рядом с Украиной с первого дня» <...> мы рядом с украинцами без двусмысленности«.

Макрон, Шольц и Драги в Ирпене. Смотрят разбомбленный российскими войсками ЖК pic.twitter.com/Yr6Ck8Smdo — Новости Донбасса (@novostidnua) June 16, 2022



Французский лидер также заявил, что они приехали в Ирпень, «чтобы выразить наше уважение».



Он приветствовал украинский героизм перед лицом российского «варварства».



«Мы все видели эти изображения разрушенного города, который одновременно и героический город, поскольку именно здесь, в числе других мест, украинцы остановили наступавшую на Киев российскую армию», — отметил Макрон.



Он также упомянул об Ирпене, что город, расположенный на северо-западной окраине Киева, таит в себе первые следы военных преступлений.