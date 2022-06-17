ВСУ нанесли удар по российскому буксиру с ЗРК «ТОР» на борту

Украинские военные нанесли удар по буксиру черноморского флота РФ «Василий Бех», на борту которого находился зенитно-ракетный комплекс «ТОР». Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ.



В ведомстве уточнили, что удар был нанесен во время транспортировки буксиром на остров Змеиный боеприпасов, вооружения и личного состава черноморского флота.



Ранее сообщалось, что Черноморский флот РФ свел к минимуму число кораблей с крылатыми ракетами «Калибр» в Черном море.



Кроме того, на боевом дежурстве стоят четыре из шести подводных лодок Черноморского флота РФ. Они также применяются для нанесения ракетных ударов по территории Украины.