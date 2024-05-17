ЗСУ посилюють оборонні позиції на Харківському напрямку

На Харківському напрямку продовжуються бойові зіткнення Сил оборони України з російськими загарбниками, одне сталося в районі населеного пункту Стариця, за 15 км від Вовчанська. Про це йдеться у доповіді Генштабу ЗСУ.



«Ситуація у населеному пункті Вовчанськ – контрольована. Продовжуються заходи щодо посилення наших оборонних позицій та покращення тактичного становища на окремих напрямках», — заявили в Генеральному штабі.



Своєю чергою на Куп'янському напрямку зафіксували дві атаки противника за напрямами Крохмальне-Берестове та Коломийчиха-М'ясожарівка.



За даними генштабу, ситуація контролюється. Українські військові ведуть штурмові дії для покращення тактичного становища у напрямку Синьківка-Вільшана.



Раніше, 16 травня, Силам оборони України вдалося стабілізувати ситуацію у районі Вовчанська Харківської області.