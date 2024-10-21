У чотирьох містах Донеччини не буде води: дата та причина

У понеділок увечері, 21 жовтня, у Слов'янську, Краматорську, Дружківці та Костянтинівці Донецької області не буде водопостачання. Причина — ремонт на магістральних водопроводах. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Сьогодні ввечері Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка залишаться без води», — зазначив він.



За словами Філашкіна, відключення заплановано з 21.00 21 жовтня і триватиме на час ремонту на двох магістральних водопроводах. Водопостачання буде відновлено у повному обсязі після завершення ремонту та заповнення водопроводів водою.



Раніше ми писали, що російські окупанти продовжують обстрілювати Мирноград Донецької області, у місті відсутнє водопостачання, вода, газ та електрика.