Москва планує диверсії на американських військових заводах — NYT

Чиновники США попередили місцеві оборонні компанії, що РФ має намір здійснити низку диверсійних дій на цих підприємствах. Про це повідомляє американська газета The New York Times.

За даними журналістів, відповідна заява була оприлюднена Національним центром контррозвідки та безпеки (NCSC) до компаній як на території США, так і за межами країни.

У тексті застереження зазначено, що спецслужби РФ проводять диверсійні операції проти оборонних компаній Європи «з метою підірвати підтримку України з боку країн-членів Альянсу».

NCSC також заявив про посилення спроб Росії та Китаю до крадіжок інтелектуальної власності та кібератак. Тому в американському відомстві закликали керівників оборонних компаній проявляти пильність щодо своїх об'єктів та персоналу, спостерігати за потенційними збоями у роботі обладнання, а також посилити власну фізичну та онлайн-безпеку.

Також до компаній довели застереження, що представники оборонних компаній мають бути обережними під час обговорення планів подорожей, зміни своїх маршрутів пересування та повідомляти про підозрілі інциденти.

ЗМІ пише, що NCSC готовий посилити охорону керівників відповідних підприємств та низки ключових співробітників оборонних компаній. Одне з джерел журналістів, знайомих із цим питанням, повідомило, що такі дії викликані занепокоєнням щодо спроб РФ вбити одного з керівників німецького виробника зброї.

«Особам, залученим до роботи, пов'язаної з Україною чи іншими геополітичними конфліктами, слід бути обережними щодо розголошення інформації про роботу, подорожі, особисту та сімейну інформацію в Інтернеті. Зловмисники можуть використовувати цю інформацію для визначення доступу, місцезнаходження та особистих уразливостей», — йдеться у тексті звернення спецслужби.