У найближчі 20 років Росія бачить Україну захопленою та розділеною — розвідка

Військово-політичне керівництво РФ розробило документ із прогнозом до 2045 року, в якому зазначено, що Україну буде розділено на три частини. Про це передає «Інтерфакс-Україна».



Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України повідомило, що ознайомлено з цим документом.



«Перш за все, ГУР МО знайоме з цим документом. Більше скажу, цей документ був підготовлений у Міноборони і Генштабі Збройних сил РФ приблизно в грудні минулого року. Зазначений документ лягає в основу перспективного оборонного планування на певний період часу - мінімум на 10 років. Зокрема, цей документ було розроблено на період 2026-2035 рік із перспективою до 2045 року», — повідомив заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький.



Він додав, що викладене там стосується подальшого розвитку ситуації на глобальному і на регіональному рівні, і, відповідно, загрози, які бачить для себе РФ у майбутньому безпековому середовищі.



Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов озвучив деякі елементи цього документа. Зокрема він зазначав, що РФ хоче здобути перемогу у війні проти України до 2026 року. У ГУР пояснюють, що це викликано тим, що подальша довгострокова війна впливатиме на всі аспекти життя росіян — економічні, демографічні, іміджеві тощо



«І цей сценарій розвитку подальшого з можливим поділом території актуальний навіть не на 2035-45 рік. Він уже буде актуальний найближчим часом, на 2026 рік, а може й раніше. Ви чули заяви Путіна щодо українських територій. Він уже каже, що Луганська, Донецька, Херсонська, Запорізька області та Крим — це начебто території Росії згідно з їхньою конституцією», — пояснив Скібіцький.



Як підтвердили в ГУР, у документі також прописано розподіл, який передбачає затвердження в Києві проросійського уряду або обов'язково «нейтрального», тобто без вступу країни до НАТО.