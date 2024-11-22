Росія випускатиме «Орешник» серійно — Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, що випробування балістичної ракети середньої дальності «Орешник» пройшли успішно.



Путін стверджує, що це високоточна зброя, а не засіб масової поразки, але якщо її застосувати масовано, то наслідки будуть порівняти з ударом зброї стратегічного призначення.



Він також стверджує, що засобів перехоплення «Орешника» у світі сьогодні не існує. Система не є модернізацією старих радянських систем, а є новою російською розробкою, заявив він.



Раніше заступник начальника ГУР МОУ Вадим Скибицький розповів журналістам, що Росія може мати до десяти одиниць нової балістичної ракети.



«Якщо це дослідно-бойове використання, то щонайменше 10 ракет буде. Для того, щоб запустити ракету в серійне виробництво, потрібно провести щонайменше 10 випробувань. Ми бачили це на "Булаві" морського базування, коли була половина успішних, а половина неуспішних пусків», — сказав він.

Підльотний час цієї російської ракети з моменту запуску в Астраханській області до удару у місті Дніпро становив 15 хвилин.