Буданов дав прогноз щодо закінчення війни в Україні

Начальник головного управління розвідки України (ГУР) Кирило Буданов обережно висловився щодо завершення війни в Україні. Про це повідомила американська газета The Washington Post.

Буданов заявив, що «не заперечуватиме» можливого розпаду Росії на дрібні частини.

«У мріях росіян окупувати всю Україну, а в наших мріях – провести парад перемоги… у Москві. Іншими словами, будь-який результат малоймовірний», — сказав Буданов.

Також начальник ГУР зазначив, що війна триватиме, доки в Росії діятиме нинішній режим.

«За наступного режиму це може змінитися чи ні, але вікно можливостей виникне», — заявив Буданов.

Також журналіст запитав про «корейське рішення шляхом переговорів». Буданов у відповідь перепитав: «Чи я хочу, щоб Україна стала Північною Кореєю?».

Нагадаємо, раніше глава української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що російські окупанти готують наступ наприкінці весни – початку літа. Важливими містами для них є Часів Яр та Покровськ Донецької області.