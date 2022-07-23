Дві російські ракети вибухнули в порту Одеси

Російська армія атакувала Одесу. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».



Зазначається, що окупанти атакували Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу «Калібр». Дві ракети збиті силами протиповітряної оборони, ще дві влучили в об'єкти інфраструктури порту.

22 липня в Туреччині відбулося підписання угод щодо розблокування українських портів та вивезення зерна. Один документ підписано Україною, Туреччиною та ООН. Другий - Росією, Туреччиною та ООН. Загальний документ Київ та Москва не підписували.



Згідно з «зерновою угодою», розмінування портів не проводитиметься, для проходу суден використовують безпечні фарватери; склад координаційного центру, який спостерігатиме за виходом суден із портів України, увійдуть представники України, Росії, Туреччини та ООН; повноцінний рух судів може розпочатися за кілька тижнів.

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