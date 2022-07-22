Зеленский о «зерновой сделке»: Военные заверили в 100%-м контроле подходов к украинским портам

Украинские военные заверили в 100%-м контроле подходов к украинским портам в процессе выполнения договоренностей по разблокировке украинского экспорта зерна. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в пятницу вечером в видеообращении.



«Сегодня наше государство и весь цивилизованный мир достигли важной договоренности: есть сделка, которая дает возможность разблокировать украинские порты и восстановить украинский аграрный экспорт. С первого дня полномасштабного вторжения Россия делала все, чтобы не просто закрыть для Украины доступ к морю, а уничтожить сам потенциал нашего экспорта — портовую инфраструктуру, нашу железную дорогу, склады и элеваторы. Мы этого не допустили», — сказал он.



«И сейчас не только можем возобновить работу наших портов на Черном море, но и сохраняем для них необходимую защиту. Это отработано с нашими военными и с нашей разведкой. Военные заверили меня в стопроцентном контроле подходов к нашим портам», — отметил Зеленский.



Он поблагодарил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за их усилия.



«Текст подписанного сегодня документа опубликован, и каждый может ознакомиться с его пунктами. Они полностью отвечают интересам Украины», — сказал президент.



Он также отметил, что около 20 миллионов тонн прошлогоднего урожая зерновых пойдут на экспорт.



«Нынешний урожай — а он уже собирается — также можно будет реализовать. Это доходы фермеров, всего аграрного сектора и государственного бюджета. Это рабочие места. Это средства для посевной в следующем году. У нас сейчас уже зерна примерно на 10 миллиардов долларов», — сказал Зеленский.



По его словам, наконец-то есть шанс снизить остроту продовольственного кризиса, который спровоцировала Россия. Есть шанс не допустить глобальной катастрофы – голода, который мог привести к политическому хаосу во многих странах мира, в частности в странах, которые помогают Украине.



«Это очередная демонстрация того, что Украина способна выстоять в этой войне. Важно, что в территориальных водах Украины все будет контролироваться именно нашим государством. И для всех понятно, что со стороны России могут быть какие-то провокации, какие-то попытки дискредитировать украинские и международные усилия. Но мы доверяем ООН. Теперь это их ответственность и наших международных партнеров — гарантировать соблюдение договоренностей», — заявил президент.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений по разблокировке украинских портов и вывозу зерна. Один документ подписан Украиной, Турцией и ООН. Второй — Россией, Турцией и ООН. Общий документ Киев и Москва не подписывали.



Согласно «зерновой сделке», разминирование портов проводиться не будет, для прохода судов используют безопасные фарватеры; состав координационного центра, который будет наблюдать за выходом судов из портов Украины, войдут представители Украины, России, Турции и ООН; полноценное движение судов может начаться через несколько недель.