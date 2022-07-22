Ситуация на Донбассе. Зерновой договор подписан. Главное за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

В Бахмуте сгорел колледж, а в Константиновке показали разрушенные школы.

Как Россия продолжает уничтожать инфраструктуру Донбасса.

Как Россия продолжает уничтожать инфраструктуру Донбасса. В Мариуполе разбиты обстрелами легендарные мозаики украинской художницы 1967 года.

В двух поселках Луганщины продолжаются бои, а из захваченных городов Россия вывозит украинское зерно на Кубань.

Кража на 600 миллионов. Как Россия переправляет в другие страны украинский металл за который заплатили в ЕС и Британии.

Украина, Турция, Россия и ООН подписали зеркальные договоры об экспорте украинского зерна. Теперь Россия должна выпустить корабли с продовольствием из акватории Черного моря.

Обстрел Горловки и запрет поисковой платформы Google. Ситуация в городах оккупированных группировкой «ДНР».

Группировка «ЛНР» готовится к незаконному референдуму в захваченных городах Луганской области. Обещают открыть почти 500 «участков».