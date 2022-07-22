Ситуация на Донбассе. Зерновой договор подписан. Главное за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- В Бахмуте сгорел колледж, а в Константиновке показали разрушенные школы.
Как Россия продолжает уничтожать инфраструктуру Донбасса.
- В Мариуполе разбиты обстрелами легендарные мозаики украинской художницы 1967 года.
- В двух поселках Луганщины продолжаются бои, а из захваченных городов Россия вывозит украинское зерно на Кубань.
- Кража на 600 миллионов. Как Россия переправляет в другие страны украинский металл за который заплатили в ЕС и Британии.
- Украина, Турция, Россия и ООН подписали зеркальные договоры об экспорте украинского зерна. Теперь Россия должна выпустить корабли с продовольствием из акватории Черного моря.
- Обстрел Горловки и запрет поисковой платформы Google. Ситуация в городах оккупированных группировкой «ДНР».
- Группировка «ЛНР» готовится к незаконному референдуму в захваченных городах Луганской области. Обещают открыть почти 500 «участков».