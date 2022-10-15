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СБУ выявила 30 коллаборантов на Луганщине, причастных к похищениям людей и репрессиям

15 октября 2022, 17:30

СБУ выявила 30 коллаборантов на Луганщине, причастных к похищениям людей и репрессиям

Служба безопасности Украины установила личности 30 новых коллаборантов, вступивших в оккупационные органы «МВД» и «генпрокуратуры» РФ в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что выполняя задачи оккупантов, коллаборанты проводят массовые репрессии и незаконные задержания граждан.

В частности, сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность представителя так называемого «следственного управления по Старобельскому району генпрокуратуры ЛНР», причастного к организации незаконных преследований бывших украинских военных и правоохранителей, проживающих на востоке Украины.

«Установлено, что "чиновник" вместе с подчиненными вламывался в дома местных жителей под предлогом сфабрикованных "уголовных дел". Злоумышленники сопровождали свои действия насилием и угрозами убийства, даже людям с инвалидностью», — рассказали в СБУ.

«Чиновнику» заочно сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилья, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, СБУ идентифицировала коллаборантов, которые вступили в ряды так называемых «райотделов МВД ЛНР» в Старобельском и Сватовском районах и способствуют оккупационному режиму, подавляя сопротивление среди украинских патриотов.

«СБУ установила адреса пребывания, маршруты перемещения и перечень "связей" коллаборантов. Продолжаются меры по их привлечению к ответственности за преступления против Украины», — говорится в сообщении.

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