СБУ выявила 30 коллаборантов на Луганщине, причастных к похищениям людей и репрессиям

Служба безопасности Украины установила личности 30 новых коллаборантов, вступивших в оккупационные органы «МВД» и «генпрокуратуры» РФ в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Отмечается, что выполняя задачи оккупантов, коллаборанты проводят массовые репрессии и незаконные задержания граждан.



В частности, сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность представителя так называемого «следственного управления по Старобельскому району генпрокуратуры ЛНР», причастного к организации незаконных преследований бывших украинских военных и правоохранителей, проживающих на востоке Украины.



«Установлено, что "чиновник" вместе с подчиненными вламывался в дома местных жителей под предлогом сфабрикованных "уголовных дел". Злоумышленники сопровождали свои действия насилием и угрозами убийства, даже людям с инвалидностью», — рассказали в СБУ.



«Чиновнику» заочно сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилья, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса Украины.



Кроме того, СБУ идентифицировала коллаборантов, которые вступили в ряды так называемых «райотделов МВД ЛНР» в Старобельском и Сватовском районах и способствуют оккупационному режиму, подавляя сопротивление среди украинских патриотов.



«СБУ установила адреса пребывания, маршруты перемещения и перечень "связей" коллаборантов. Продолжаются меры по их привлечению к ответственности за преступления против Украины», — говорится в сообщении.