СБУ виявила 30 колаборантів на Луганщині, причетних до викрадень людей та репресій

Служба безпеки України встановила особи 30 нових колаборантів, які вступили до окупаційних органів «МВС» та «генпрокуратури» РФ у Луганській області. Про це повідомляє прес-служба відомства.



Зазначається, що виконуючи завдання окупантів, колаборанти проводять масові репресії та незаконні затримання громадян.



Зокрема, співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність представника так званого «слідчого управління по Старобільському району генпрокуратури ЛНР», причетного до організації незаконних переслідувань колишніх українських військових та правоохоронців, які мешкають на сході України.



«Встановлено, що "чиновник" разом із підлеглими вламувався до будинків місцевих жителів під приводом сфабрикованих "кримінальних справ". Зловмисники супроводжували свої дії насильством та погрозами вбивства, навіть людям з інвалідністю», — розповіли в СБУ.



"Чиновнику" заочно повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла, вчинене із застосуванням насильства чи загрози його застосування) Кримінального кодексу України.



Крім того, СБУ ідентифікувала колаборантів, які вступили до лав так званих «райвідділів МВС ЛНР» у Старобільському та Сватівському районах та сприяють окупаційному режиму, пригнічуючи опір серед українських патріотів.



«СБУ встановила адреси перебування, маршрути переміщення та перелік "зв'язків" колаборантів. Тривають заходи щодо їх притягнення до відповідальності за злочини проти України», — йдеться у повідомленні.