Командування ЗСУ: Робота йде згідно з планом, жодних хвиль мобілізації не передбачається

Робота з мобілізації триває згідно з планом, жодних нових хвиль не передбачається. Про це на брифінгу заявив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.



«Щодо хвилі мобілізації – вже з 24.02 цього року йде мобілізація, оголошена указом президента України. І навіть із самого початку жодних хвиль не було. Так, дійсно на першому етапі було призвано більше людей, потім темпи постійно знижувалися, і зараз вони набагато нижчі, ніж на початку. Число громадян, яких ми призиваємо в результаті мобілізації, залежать від ситуації, яка складається на фронті», - сказав він.

Горбач зазначив, що всі показники щодо кількості особового складу є плановими, вони прораховуються Генштабом.

За його словами, факт проведення в РФ мобілізація, в результаті якої було покликано до 200-300 тисяч осіб, уже враховано.