Российская артиллерия обстреляла Никополь, ранена женщина

Последствия обстрела Никополя в Днепропетровской области. Фото: телеграм-канал Сергея Лысака

Утром 5 октября войска РФ обстреляли из артиллерии Никополь в Днепропетровской области. В результате обстрела ранена женщина. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

«Во время утреннего артиллерийского обстрела Никополя пострадала 64-летняя женщина. Она будет лечиться амбулаторно», — отметил он.

По уточненной информации, из-за обстрела в городе повреждены десять домов, линии электропередачи, газопровод, четыре хозяйственных сооружения. Еще одно придомовое сооружение полностью уничтожено.

«Обследование территории продолжается. Спасатели выясняют, какой еще ущерб нанес агрессор», — добавил Лысак.