Російська артилерія обстріляла Нікополь, поранено жінку

Наслідки обстрілу Нікополя у Дніпропетровській області. Фото: телеграм-канал Сергія Лисака

Вранці 5 жовтня війська РФ обстріляли з артилерії Нікополь у Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілу поранено жінку. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Під час ранкового артилерійського обстрілу Нікополя постраждала 64-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно», — зазначив він.

За уточненою інформацією, через обстріл у місті пошкоджено десять будинків, лінії електропередачі, газопровід, чотири господарські споруди. Ще одна прибудинкова споруда повністю знищена.

«Обстеження території продовжується. Рятувальники з'ясовують, яку ще шкоду завдав агресор», — додав Лисак.