В следующем году Украине потребуется около 42 млрд долларов финподдержки — Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: telegram

В 2024 году, чтобы закрыть дефицит бюджета, Украине потребуется около 42 млрд долларов финансовой поддержки. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем выступлении на ежегодном осеннем собрании Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.



«Международная поддержка – один из основных факторов, который помог Украине выстоять против полномасштабной российской агрессии. Дефицит бюджета в следующем году составит около 21% ВВП», — отметил премьер.



По славам главы правительства, там рассчитывают на поддержку партнеров, которая позволит правительству выполнять основные социальные обязательства: выплачивать пенсии, зарплаты врачам и учителям, помогать тем, кому Россия разрушила дома.



«Сегодня все собранные налоги мы направляем на безопасность и оборону, и именно в частном секторе держится украинская армия. Благодарен всем странам-партнерам и международным финансовым организациям за поддержку, которую они оказали нам в течение полномасштабной войны», — заключил премьер-министр Украины.



Ранее послы G7 встретились с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, чтобы обсудить бюджетные перспективы украинского правительства и план реформ до 2027 года.