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Наступного року Україні знадобиться близько 42 млрд доларів фіндопомоги — Шмигаль

12 жовтня 2023, 09:50

Наступного року Україні знадобиться близько 42 млрд доларів фіндопомоги — Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: telegram Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: telegram

У 2024 році, щоб закрити дефіцит бюджету, Україні знадобиться близько 42 млрд доларів фінансової підтримки. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму виступі на щорічних осінніх зборах Міжнародного валютного фонду та Групи Світового банку.

«Міжнародна підтримка – один з основних чинників, який допоміг Україні вистояти проти повномасштабної російської агресії. Дефіцит бюджету наступного року становитиме близько 21% ВВП», - зазначив прем'єр.

За словами глави уряду, там розраховують на підтримку партнерів, яка дозволить уряду виконувати основні соціальні зобов'язання: виплачувати пенсії, зарплати лікарям і вчителям, допомагати тим, кому Росія зруйнувала домівки.

«Сьогодні всі зібрані податки ми спрямовуємо на безпеку та оборону, і саме на приватному секторі тримається українська армія. Вдячний усім країнам-партнерам та міжнародним фінансовим організаціям за підтримку, яку вони надали нам протягом повномасштабної війни», — сказав прем'єр-міністр України.

Раніше посли G7 зустрілися з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, щоб обговорити бюджетні перспективи українського уряду та план реформ до 2027 року.

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