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На четыре часа жители Курахово и Великоновоселовки останутся сегодня без света

23 декабря 2023, 10:20

На четыре часа жители Курахово и Великоновоселовки останутся сегодня без света

В Донецкой области продолжаются ремонтные работы по возобновлению электроснабжения. На сегодняшний ситуация с подачей электроэнергии потребителям усложнена. Об этом сегодня сообщила Донецкая областная военная администрация.

Сообщается, что 23 декабря с 10.00 до 14.00 в связи с проведением ремонтных работ будут обесточены Курахово и Великоновоселковский узел.

В областной военной администрации просят всех жителей населенных пунктов отнеслись с пониманием к ситуации.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области из-за непогоды и обстрелов российских оккупантов проблемы с электроснабжением. По состоянию на 22 декабря энергетики восстановили свет в 33 населенных пунктах. 

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