На чотири години жителі Курахова та Великоновоселівки залишаться сьогодні без світла

На Донеччині тривають ремонтні роботи з відновлення електропостачання. На сьогоднішній день ситуація з подачею електроенергії споживачам ускладнена. Про це сьогодні повідомила Донецька обласна військова адміністрація.

Повідомляється, що 23 грудня з 10.00 до 14.00 у зв'язку з проведенням ремонтних робіт будуть знеструмлені Курахове та Великоновосілківський вузол.

В обласній військовій адміністрації просять усіх мешканців населених пунктів поставилися з розумінням до ситуації.

Раніше повідомлялося, що в Донецькій області через негоду та обстріл російських окупантів проблеми з електропостачанням. Станом на 22 грудня енергетики відновили світ у 33 населених пунктах.