Росіяни зі східних околиць намагаються проникати у Селидове, але українські війська їх вибивають – НГУ

Бої у Селидовому. Фото: кадр із відео

Російські війська намагаються активно штурмувати Покровський напрямок та проводити часті атаки на місто Селидове. Про це повідомили у пресслужбі Національної гвардії України.



Також групи піхоти ЗС РФ намагаються проникати у Селидове зі східних околиць, але українські захисники тримають оборону, вибиваючи й не даючи їм закріплюватись, встановлювати спостережні чи вогневі позиції.



Минулої доби росіяни атакували Селидове 19 разів, застосовуючи значну кількість піхоти. Нацгвардійці ліквідували та поранили 118 окупантів, 52 з них – безповоротні втрати, решта – санітарні.



Армія РФ також активно застосовує по Селидовому й авіацію. Околиці міста регулярно зазнають артилерійських обстрілів.



Загалом на Покровському відрізку фронту 23 жовтня Сили оборони України відбили 38 штурмів російських військ.

Нагадаємо, що аналітики DeepState заявили про погіршення ситуації у Селидовому.