Константиновка: в результате российского обстрела разрушена церковь у железнодорожного вокзала

Церковь возле железнодорожного вокзала Константиновки Донецкой области практически разрушена после российского обстрела

В Константиновке Донецкой области у железнодорожного вокзала разрушена церковь в результате российского обстрела. Россияне нанесли удар из реактивной системы залпового огня «Смерч».

Ранее сообщалось, что вечером 3 апреля российские войска, вероятно, из РСЗО «Смерч» обстреляли жилую застройку города Константиновка Донецкой области.

В результате атаки погиб 24-летний горожанин, ранения получили мужчины 50, 51 и 61 года. Их госпитализировали с минно-взрывными травмами, осколочными ранениями и переломом бедра. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, повреждены 14 частных и многоквартирный дом, 12 гаражей, линии электросетей и газопровода.