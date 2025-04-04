Костянтинівка: внаслідок російського обстрілу зруйновано церкву біля залізничного вокзалу

Церкву біля залізничного вокзалу Костянтинівки Донецької області практично зруйновано після російського обстрілу

У Костянтинівці Донецької області біля залізничного вокзалу зруйновано церкву внаслідок російського обстрілу. Росіяни завдали удару з реактивної системи залпового вогню «Смерч».

Раніше повідомлялося, що ввечері 3 квітня російські війська, ймовірно, із РСЗВ «Смерч» обстріляли житлову забудову міста Костянтинівка Донецької області.

В результаті атаки загинув 24-річний городянин, поранення дістали чоловіки 50, 51 та 61 років.

Крім того, пошкоджено 14 приватних та один багатоквартирний будинок, 12 гаражів, лінії електромереж та газопроводу.