Костянтинівка: внаслідок російського обстрілу зруйновано церкву біля залізничного вокзалу

У Костянтинівці Донецької області біля залізничного вокзалу зруйновано церкву внаслідок російського обстрілу. Росіяни завдали удару з реактивної системи залпового вогню «Смерч».
Раніше повідомлялося, що ввечері 3 квітня російські війська, ймовірно, із РСЗВ «Смерч» обстріляли житлову забудову міста Костянтинівка Донецької області.
В результаті атаки загинув 24-річний городянин, поранення дістали чоловіки 50, 51 та 61 років.
Крім того, пошкоджено 14 приватних та один багатоквартирний будинок, 12 гаражів, лінії електромереж та газопроводу.
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