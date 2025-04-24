С прифронтовой Донетчины эвакуировали еще 27 человек

В Киевскую и Львовскую области эвакуировали 27 жителей Донецкой области. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, среди эвакуированных — жители Удачненской, Константиновской, Александровской, Добропольской, Мирноградской, Ильиновской и Покровской громад.

На транзитном пункте переселенцам предоставили горячее питание, гуманитарную и психологическую помощь. Также международные организации провели регистрацию на получение одноразовой денежной помощи — 10,8 тысяч гривен на человека.

С начала 2025 года в более безопасные регионы Украины удалось расселить уже 535 жителей Донетчины.

Филашкин напомнил, как можно подать заявку на эвакуацию: необходимо позвонить по номерам 0-800-500-121 или +380730500121 (доступны Viber, Whatsapp, Telegram, Signal), прибыть к точке сбора в своём населенном пункте и дождаться организованного подвоза к эвакуационному поезду.



Для эвакуации людей с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями следует обращаться по номеру 0800332614.