Еще троих пожилых женщин с инвалидностью эвакуировали из Донецкой области

Сегодня из Дружковской громады в более безопасное место эвакуировали ещё трёх пожилых женщин с ограниченной подвижностью. Все они находились на учёте в Территориальном центре социального обслуживания.

Эвакуация стала возможной благодаря работе Дружковской городской военной администрации, директорки терцентра Натальи Карачор и общественной организации «Помощь г. Авдеевка Донецкой области».

Следующим этапом эвакуированных доставят в транзитный центр в Павлограде. Там они получат психологическую поддержку, помощь в оформлении социальных выплат и, позже, будут направлены в центры милосердия в городе Терновка Днепропетровской области.

Если вы знаете пожилых людей, которые не могут эвакуироваться самостоятельно, можно обратиться к общественной организации «Помощь г. Авдеевка» по номерам: 095-127-88-89,

050-844-14-84, 095-810-29-59, 066-787-61-98.