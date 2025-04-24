З прифронтової Донеччини евакуювали ще 27 людей

У Київську та Львівську області евакуювали 27 мешканців Донецької області. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, серед евакуйованих — жителі Удаченської, Костянтинівської, Олександрівської, Добропільської, Мирноградської, Іллінівської та Покровської громад.

На транзитному пункті переселенцям надали гаряче харчування, гуманітарну та психологічну допомогу. Також міжнародні організації провели реєстрацію на отримання одноразової грошової допомоги — 10,8 тисячі гривень на людину.

З початку 2025 року в безпечніші регіони України вдалося розселити вже 535 жителів Донеччини.

Філашкін нагадав, як можна подати заявку на евакуацію: необхідно зателефонувати за номерами 0-800-500-121 або +380730500121 (доступні Viber, Whatsapp, Telegram, Signal), прибути до точки збору у своєму населеному пункті та дочекатися організованого.



Для евакуації людей з інвалідністю та тяжкими захворюваннями слід звертатися за номером 0800332614.