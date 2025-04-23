За неделю Донетчину покинули 853 человека, но 198 вернулись обратно

За последнюю неделю из Донецкой области эвакуировались 853 человека. По данным областной военной администрации, регион покинули 226 мужчин, 445 женщин и 173 ребёнка.



По состоянию на 22 апреля на подконтрольной украинской власти территории Донецкой области продолжают проживать 281,5 тысячи гражданских, среди них — 21 300 детей. Эти данные были озвучены на брифинге в Донецкой ОВА.



На территории 17 громад, находящихся в зоне активных боевых действий, остаются 28 607 человек, включая 193 ребёнка.



В то же время фиксируются случаи возвращения людей — за неделю в область вернулись 198 человек.



В восьми населённых пунктах, где действует приказ о принудительной эвакуации семей с детьми, по-прежнему проживают 196 несовершеннолетних.



Так, в Лиманской громаде, в посёлке Новоселовка и селе Шандриголово, остаются 11 детей, в Криворожской громаде — 4, в Добропольской — 181 (из них 112 — в городе Белицкое), в Комарской — 1, в Торецькой громаде (посёлок Щербиновка) — 5 детей.



В Дружковской громаде все дети, подлежащие обязательной эвакуации, были вывезены. Всего за неделю эвакуированы 11 таких детей: девять — из Добропольской громады, двое — из Дружковской.



На территориях активных боевых действий остаются 193 ребёнка: 188 — в Лиманской громаде, 5 — в Щербиновке.



Кроме того, продолжается работа по расселению эвакуированных, у которых нет возможности самостоятельно найти жильё. Как сообщил Дмитрий Пожарский, начальник отдела соцуслуг, за неделю расселены 63 человека, включая 7 детей.



В Тернопольской области приют предоставлен 8 людям, в Хмельницкой — 7, во Львовской — 6. Все они — маломобильные граждане, которым помог фонд «Восток SOS».



Благодаря сотрудничеству с фондом «Save Ukraine», 19 человек, включая 7 детей, были размещены в шелтере в Киевской области. Сегодня туда направлены ещё 23 человека.

Ранее войска РФ атаковали FPV-дронами эвакуационное авто гуманитарной миссии «Проліска».