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За неделю Донетчину покинули 853 человека, но 198 вернулись обратно

23 апреля 2025, 19:00

За неделю Донетчину покинули 853 человека, но 198 вернулись обратно

За неделю Донетчину покинули 853 человека, но 198 вернулись обратно

За последнюю неделю из Донецкой области эвакуировались 853 человека. По данным областной военной администрации, регион покинули 226 мужчин, 445 женщин и 173 ребёнка.

По состоянию на 22 апреля на подконтрольной украинской власти территории Донецкой области продолжают проживать 281,5 тысячи гражданских, среди них — 21 300 детей. Эти данные были озвучены на брифинге в Донецкой ОВА.

На территории 17 громад, находящихся в зоне активных боевых действий, остаются 28 607 человек, включая 193 ребёнка. 

В то же время фиксируются случаи возвращения людей — за неделю в область вернулись 198 человек.

В восьми населённых пунктах, где действует приказ о принудительной эвакуации семей с детьми, по-прежнему проживают 196 несовершеннолетних.

Так, в Лиманской громаде, в посёлке Новоселовка и селе Шандриголово, остаются 11 детей, в Криворожской громаде — 4, в Добропольской — 181 (из них 112 — в городе Белицкое), в Комарской — 1, в Торецькой громаде (посёлок Щербиновка) — 5 детей.

В Дружковской громаде все дети, подлежащие обязательной эвакуации, были вывезены. Всего за неделю эвакуированы 11 таких детей: девять — из Добропольской громады, двое — из Дружковской.

На территориях активных боевых действий остаются 193 ребёнка: 188 — в Лиманской громаде, 5 — в Щербиновке.

Кроме того, продолжается работа по расселению эвакуированных, у которых нет возможности самостоятельно найти жильё. Как сообщил Дмитрий Пожарский, начальник отдела соцуслуг, за неделю расселены 63 человека, включая 7 детей.

В Тернопольской области приют предоставлен 8 людям, в Хмельницкой — 7, во Львовской — 6. Все они — маломобильные граждане, которым помог фонд «Восток SOS».

Благодаря сотрудничеству с фондом «Save Ukraine», 19 человек, включая 7 детей, были размещены в шелтере в Киевской области. Сегодня туда направлены ещё 23 человека.

Ранее войска РФ атаковали FPV-дронами эвакуационное авто гуманитарной миссии «Проліска». 

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