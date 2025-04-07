Обстрел Константиновки: ранена 9-летняя девочка, семья которой после эвакуации вернулась в город

Последствия обстрелов Константиновки. Фото: Донецкая ОВА

7 апреля в 10:30 войска России нанесли два авиаудара по городу Константиновка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



В результате атаки получила ранения женщина. У нее диагностировали минно-взрывную травму, перелом и ссадины. Пострадавшей оказали медицинскую помощь.



Менее чем через час под прицелом оккупантов оказался частный сектор города. Предварительно, ВС РФ использовали авиабомбу ФАБ-250 с УМПК. Погибла 83-летняя пенсионерка.



Еще через два часа россияне из ствольной артиллерии снова обстреляли Константиновку. Минно-взрывную травму, осколочное ранение и перелом ноги получила 9-летняя девочка.



Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин рассказал, что ребенка вместе с семьей раньше эвакуировали в более безопасный регион, но в марте они вернулись в город.

Напомним, что в Константиновке в результате этих обстрелов повреждены восемь частных домов, три административных здания, магазин и линия электропередач.