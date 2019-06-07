Медведчук и Бойко встретились с главой «Газпрома» в Петербурге

Лидеры партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко и Виктор Медведчук прибыли в Санкт-Петербург, где провели встречу с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Прямую трансляцию вели телеканалы «112 Украина» и NewsOne, которые связывают с Медведчуком.



Во время встречи Медведчук подчеркнул, что после прошлого их визита в Россию в Укриане была «бурная, негативная реакция» со стороны власти, но их это не беспокоит, потому что им на это «наплевать».

По его словам, обещанные президентом России Владимиром Путиным 25% скидки на газ при прямых поставках — «луч света» для украинцев, «уставших» от нынешних коммунальных тарифов.



Медведчук добавил, что предыдущая власть «не хотела ничего делать», а новый президент Владимир Зеленский еще никак не отреагировал на предложение, но они все равно приехали договариваться, чтобы «заставить» действующую украинскую власть пойти на подобные решения.

22 марта кандидат в президенты Украины Юрий Бойко и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук встретились в Москве с премьером России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.



После разбирательств Кабинет министров Украины запретил нерегулярные полеты в Россию. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил: «Я бы позволил этим политикам прямые рейсы на кукурузнике. И то в один конец».



6 июня состоялся съезд «Оппозиционная платформа — За жизнь», на котором было объявлено об участии партии в парламентских выборах.