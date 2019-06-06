В «Оппозиционной платформе» рассказали, почему не объединились с «ахметовским» крылом

Народный депутат, представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич рассказал, почему перед парламентскими выборами не удалось объединиться с бывшими союзниками по парламентской фракции «Оппозиционный блок».



В эфире телеканала «112 Украина» Шуфрич отметил, что не был непосредственным участником переговоров, но знает, что одним из основных вопросов был принцип голосования в Верховной Раде.



«Если одна фракция, то и голосование должно быть монолитным. Голосуем или за принципы и идеологию, или голосуем за свои интересы», — подчеркнул Шуфрич.



По его словам, «Оппозиционная платформа — за жизнь» не приемлет «подыгрывание власти».

«Мы не готовы взять на себя ответственность за голосование этих людей», — заявил Шуфрич.



Во время сегодняшнего съезда один из лидеров «Оппозиционной платформы — за жизнь» Виктор Медведчук заявил, что его партия не будет объединяться с «Оппозиционным блоком».



Также была названа первая десятка политсилы.

Ранее в СМИ появилась информация о переговорах лидеров «Оппозиционного блока — партии мира и развития» Бориса Колесникова и Вадима Новинского об объединении с «Оппозиционной платформой — За жизнь».



«Оппозиционный блок — партию мира и развития» связывают с олигархом Ринатом Ахметовым.



Внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.