«ДНР» сообщила о третьей смерти от коронавируса. Всего — 96 заболевших

Число случаев заболевания коронавирусом на подконтрольной группировке «ДНР» территории возросло до 96. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» формирования.



При этом была зафиксирована третья смерть пациента с COVID-19. Выздоровели 10 человек.



За сутки было выявлено 7 новых случаев заболевания. Из них, как заявили в «ДНР», шестеро — это контактные лица с ранее заболевшими. Еще один инфицированный — участник обмена пленными 16 апреля.

В «ДНР» не приводят статистику по населенным пунктам, где выявлены заболевшие COVID-19. В группировке лишь отмечали, что больше всего инфицированных выявлено в Донецке и Макеевке.