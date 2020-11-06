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Зеленский допустил проведение выборов на Донбассе уже весной

06 ноября 2020, 19:17

Зеленский допустил проведение выборов на Донбассе уже весной

Предложенный украинской стороной в ТКГ План действий по Донбассу дает возможность провести выборы на неподконтрольном Донбассе уже весной.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время посещения нового КПВВ «Счастье» в Луганской области, который начнет работу 10 ноября.

«Я считаю, что выборы нужны, но это, все же, не самоцель. Самое главное — это деоккупация Донбасса, после чего могут быть выборы. Если все будут хотеть закончить войну — она ​​точно закончится. Тогда такая возможность есть», — сказал Зеленский.

В то же время президент отметил, что выборы не могут быть демократическими, безопасными и прозрачными, если нет условий безопасности.

«Мы считаем, что тот пошаговый план, который предложила к рассмотрению заседания ТКГ Украина, дает возможность все это сделать, чтобы там весной провести выборы», — добавил он.

На этом же пресс-подходе президент Владимир Зеленский сообщил, что 13 ноября состоится видеоконференция советников лидеров Нормандского формата.

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