Зеленский сообщил о видеоконференции «нормандских советников» 13 ноября. Там могут рассмотреть план по Донбассу

Видеоконференция советников лидеров Нормандского формата состоится 13 ноября. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время посещения нового КПВВ «Счастье» в Луганской области, который начнет работу 10 ноября.



Также Зеленский ожидает, что на этой видеконференции стороны рассмотрят предложенный украинской стороной в Трехсторонней контактной группе «план действий» по Донбассу, который включает демилитаризацию и проведение выборов в ОРДЛО 31 марта 2021 года.



Президент Украины назвал этот план «понятным, детальным с шагами и датами». Вместе с тем Зеленский сказал, что проведение выборов не является самоцелью. «Главное — деоккупациия Донбасса, а уже потом могут быть выборы... Как выборы могут быть демократическими, цивилизованными прозрачными, если там нет безопасной ситуации? Без нормальной ситуации туда не приедут наблюдатели, представители всех партий, представители ЦИК», — пояснил он.



Отвечая на вопрос, согласится ли Россия выполнять украинский план, Зеленский сказал, что ему сложно спрогнозировать. «С точки зрения их официальной позиции, они говорят, что поддерживаю любые шаги к мирному урегулированию конфликта. А этот план действий как раз на это рассчитан, поэтому я не вижу, почему отказываться от этого», — добавил глава государства.