Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский сообщил о видеоконференции «нормандских советников» 13 ноября. Там могут рассмотреть план по Донбассу

06 ноября 2020, 16:52

Зеленский сообщил о видеоконференции «нормандских советников» 13 ноября. Там могут рассмотреть план по Донбассу

Видеоконференция советников лидеров Нормандского формата состоится 13 ноября. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время посещения нового КПВВ «Счастье» в Луганской области, который начнет работу 10 ноября.

Также Зеленский ожидает, что на этой видеконференции стороны рассмотрят предложенный украинской стороной в Трехсторонней контактной группе «план действий» по Донбассу, который включает демилитаризацию и проведение выборов в ОРДЛО 31 марта 2021 года.

Президент Украины назвал этот план «понятным, детальным с шагами и датами». Вместе с тем Зеленский сказал, что проведение выборов не является самоцелью. «Главное — деоккупациия Донбасса, а уже потом могут быть выборы... Как выборы могут быть демократическими, цивилизованными прозрачными, если там нет безопасной ситуации? Без нормальной ситуации туда не приедут наблюдатели, представители всех партий, представители ЦИК», — пояснил он.

Отвечая на вопрос, согласится ли Россия выполнять украинский план, Зеленский сказал, что ему сложно спрогнозировать. «С точки зрения их официальной позиции, они говорят, что поддерживаю любые шаги к мирному урегулированию конфликта. А этот план действий как раз на это рассчитан, поэтому я не вижу, почему отказываться от этого», — добавил глава государства.

ТЕГИ

Люди
Владимир Зеленский
Прочее
Нормандский формат

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:44
«ДНР» раскритиковала украинский план по Донбассу
09:24
В «ЛНР» заявили о ранении пенсионера при взрыве в Алчевске
09:13
Трое человек умерли в ОРЛО из-за COVID-19. О новых заболевших в «ЛНР» молчат
22:13
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 5 ноября
16:54
Путин внес изменения в указ о признании Россией «документов Л-ДНР»
15:41
Алчевский меткомбинат приостановил работу. Предприятие «национализируют» после ухода Курченко
13:49
Критика «ДНР» обошлась донецкому блогеру штрафом и 9 месяцами в СИЗО
11:30
Третьякова: ТКГ не рассматривает возобновление пенсионных выплат в ОРДЛО
10:26
«ДНР»: Еще 23 человека умерли от COVID-19, за сутки — 81 новый пациент
09:35
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 6 ноября
09:12
«ЛНР» выявила 20 заболевших COVID-19, еще четверо умерли от осложнений
23:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 4 ноября
все новости
17:29
Асеев и Кипиани стали номинантами Шевченковской премии
17:08
На Луганщине еще 110 человек заболели COVID-19, двое умерли
16:52
Зеленский сообщил о видеоконференции «нормандских советников» 13 ноября. Там могут рассмотреть план по Донбассу
16:19
Евросоюз ввел санкции против Лукашенко
16:05
Двух чиновников словили на получении 2,5 млн грн взятки в кафе Мариуполя
15:44
«ДНР» раскритиковала украинский план по Донбассу
15:17
В Кремле ответили на призыв Украины отказаться от выдачи российских паспортов на Донбассе
14:48
Северодонецк может оказаться в «красной» зоне карантина уже через неделю
14:18
Языковой омбудсмен: Почти все первоклассники Донетчины обучаются на украинском языке
13:50
В Украине определили новые зоны карантина: в «красную» или «оранжевую» отнесены все регионы
13:00
Арт-центр проведет серию онлайн-концертов музыкантов из Донецка и Луганска
12:51
На Луганщине разоблачен чиновник, вымогавший взятку за победу в тендере
все новости
ВИДЕО
Местные выборы: результаты голосования на Донбассе. Наш онлайн
04 ноября, 12:00
Лига чемпионов: «Шахтер» проиграл «Боруссии» со счетом 6:0
03 ноября, 21:43
Как теперь покупают одежду в Донецке: не все так просто ►
03 ноября, 12:28

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция