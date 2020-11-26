На Донетчине 12 человек умерли и 476 заболели COVID-19 за сутки

В результате осложнений от COVID-19 скончались еще 12 жителей подконтрольной властям территории Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



Два человека умерли в Волновахской и Авдеевской ОТГ, по одному — в Белозерском, Бахмуте, Славянске, Торецке, Константиновке, Угледаре, Красногоровке и Дружковке.



За прошедшие сутки, 25 ноября, положительные результаты на COVID-19 получили 476 человек, среди которых 16 детей.



География новых случаев: 197 — в Мариупольской ОТГ, 73 — в Краматорской ОТГ, 27 — в Великоновоселковской ОТГ, 23 — в Бахмутской ОТГ, 20 — в Константиновской ОТГ, 15 — в Славянской ОТГ, по 12 в Северской, Дружковской и Волновахской ОТГ, 11 — в Торецкой ОТГ, 9 — в Кураховской ОТГ, по 8 — в Угледарской и Соледарской ОТГ, 7 в Ольгинской ОТГ, по 6 — в Марьинской и Авдеевской ОТГ, 5 — в Светлодарской ОТГ, по 4 — в Мирноградской и Хлебодаровской ОТГ, 3 — в Старомлиновской ОТГ, по 2 — в Часовоярской, Покровской и Очеретинской ОТГ, по 1 — в Сартанской, Звановской, Иллиневской, Мангушской, Мирненской, Лиманской, Селидовской и Добропольской ОТГ.



За все время исследования коронавирусную инфекцию выявлено у 21 347 человек, из которых 9638 пациентов выздоровели, 385 — умерли.

За минувшие сутки, 25 ноября, в Украине выявлен 15331 заболевший коронавирусом, что стало новым рекордом за все время пандемии.