Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В «ДНР» допустили получение российской вакцины от коронавируса до конца года

14 декабря 2020, 13:33

В «ДНР» допустили получение российской вакцины от коронавируса до конца года

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может поступить на подконтрольную группировке «ДНР» территорию до конца текущего года. Об этом заявил глава «ДНР» Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Конечно, мы во многом рассчитываем только на Россию, и вопрос противодействия коронавирусной инфекции здесь тоже не стал исключением. Конечно, мы на "Спутник V" рассчитываем, наш Минздрав прорабатывает эти вопросы с Минздравом РФ», — заявил Пушилин.

Он подчеркнул, что рассчитывает на поставки вакцины до конца года, но добавил, что пока не готов говорить про объемы поставок. «У нас в целях как можно большее число граждан вакцинировать, есть определенные цифры, которые могут говорить потом о выработке коллективного иммунитета — это порядка 50-60% граждан», — добавил Пушилин.

По его словам, в первую очередь будут вакцинироваться медицинские сотрудники, преподаватели и работники социальной сферы.

За все время пандемии «ДНР» признает 12 525 случаев заболевания коронавирусом. Из них 7275 выздоровели, а 1148 умерли.

Читайте также:

COVID-19 в Донецке: «ДНР» говорит, что «все под контролем», но лекарств и медиков не хватает

ТЕГИ

Организации
ДНР
Прочее
коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:33
В «ДНР» допустили получение российской вакцины от коронавируса до конца года
09:52
В «ЛНР» заявили об одной смерти из-за коронавируса за сутки
09:35
Дайджест НД: Украина может начать использовать «документы Л-ДНР», закрытие «Изоляции», обмен пленными ►
22:04
Главные новости Донбасса за неделю
11:15
«ДНР» заявила о 120 заболевших и 11 умерших от COVID-19
09:18
«ЛНР»: За сутки — 20 заболевших коронавирусной болезнью
21:30
Россию накажут отключением SWIFT? Что делать с «Л-ДНР» в украинском эфире? ►
14:01
Боевики в понедельник возобновят пропуск через КПВВ под Донецком
10:55
«ДНР» заявила про 205 новых случаев COVID-19 и 8 смертей
09:21
«ЛНР»: Три человека заболели, один умер от COVID-19 за сутки
23:06
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 декабря
11:41
«ДНР» разрешила студентам вернуться на учебу в вузы с 14 декабря
все новости
14:30
«Шахтер» и «Динамо» узнали соперников по 1/16 плей-офф Лиги Европы
13:43
На Донетчине полиция приостановила работу почти 150 заведений, которые не соблюдали карантин
13:33
В «ДНР» допустили получение российской вакцины от коронавируса до конца года
13:17
Донбасс queer. Как борются за права ЛГБТ в регионе ►
12:02
Бюджет на 2021 год парламент рассмотрит завтра. Разумков просит не затягивать до ночи
11:53
Непогода в Украине: в графике движения поезда Киев — Константиновка произошел сбой
11:24
Рада собирается продлить закон об «особом статусе» Донбасса 15 декабря
11:09
Портал «Дія» начал принимать заявки ФЛП на получение 8 тысяч гривен помощи
10:38
В Вооруженных силах за сутки зафиксировали еще 20 случаев заболевания COVID-19
10:23
В Украине теперь должны тестировать на коронавирус всех пациентов с симптомами респираторного заболевания
09:52
В «ЛНР» заявили об одной смерти из-за коронавируса за сутки
09:47
Коронавирус в Донецкой области: 21 смерть и 262 заболевших за сутки
все новости
ВИДЕО
Донбасс queer. Как борются за права ЛГБТ в регионе ►
14 декабря, 13:17
Дайджест НД: Украина может начать использовать «документы Л-ДНР», закрытие «Изоляции», обмен пленными ►
14 декабря, 09:35
Россию накажут отключением SWIFT? Что делать с «Л-ДНР» в украинском эфире? ►
12 декабря, 21:30

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция