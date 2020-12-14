В «ДНР» допустили получение российской вакцины от коронавируса до конца года

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может поступить на подконтрольную группировке «ДНР» территорию до конца текущего года. Об этом заявил глава «ДНР» Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».



«Конечно, мы во многом рассчитываем только на Россию, и вопрос противодействия коронавирусной инфекции здесь тоже не стал исключением. Конечно, мы на "Спутник V" рассчитываем, наш Минздрав прорабатывает эти вопросы с Минздравом РФ», — заявил Пушилин.



Он подчеркнул, что рассчитывает на поставки вакцины до конца года, но добавил, что пока не готов говорить про объемы поставок. «У нас в целях как можно большее число граждан вакцинировать, есть определенные цифры, которые могут говорить потом о выработке коллективного иммунитета — это порядка 50-60% граждан», — добавил Пушилин.



По его словам, в первую очередь будут вакцинироваться медицинские сотрудники, преподаватели и работники социальной сферы.

За все время пандемии «ДНР» признает 12 525 случаев заболевания коронавирусом. Из них 7275 выздоровели, а 1148 умерли.