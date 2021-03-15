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Путин не поедет в Крым на годовщину аннексии из-за коронавируса

15 марта 2021, 12:05

Путин не поедет в Крым на годовщину аннексии из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин в этом году не поедет в Крым 18 марта по случаю годовщины аннексии.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в этот день Путин проведет совещание по социально-экономическому развитию Крыма в режиме видеосвязи.

Также Путин по телемосту пообщается с представителями общественности полуострова.

После начала пандемии коронавируса президент России до минимума свел количество своих встреч и поездок, предпочитая находится в резиденции Ново-Огарево под Москвой.

В прошлом году Путин посетил Крым 18 марта, несмотря на начавшуюся пандемию. Украинские власти осуждают каждый визит президента России на аннексированный полуостров.

В феврале 2014 года вооруженные люди в форме без опознавательных знаков захватили здание заблокировали административные здания в Крым, а также блокировали действия украинских войск. Российские власти поначалу отказывались признавать, что эти вооруженные люди являются военнослужащими армии России. Позже президент РФ Владимир Путин признал, что это были российские военные.

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный большинством стран мира «референдум» о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на «референдуме». Путин 18 марта объявил о «присоединении» Крыма к России.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

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