Венедиктова: Не готова отгораживаться стеной от Донецка и Луганска

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова прокомментировала возможность проведения референдума, на который вынесли бы вопрос изоляции неподконтрольной части Донбасса от остальной Украины.



«Я не могу отвечать на вопросы, касающиеся политической жизни. Я могу сказать просто как гражданин. Наверное, как гражданин, я не готова ни от кого отгораживаться стеной. Я не за простые решения», — сказала она на брифинге в Константиновке, который транслировал телеканал «Украина 24».



Венедиктова считает, что «мы потеряли 7 лет». «Дети которые, родились 7 лет назад, уже ходят во второй класс. Дети, которым было 7 лет, уже подростки. Мы потеряли много чего ментально с нашими людьми, но это не означает, что мы должны отказываться. Сейчас говорю, как гражданин, а не генеральный прокурор: я бы не смогла построить стену», — подчеркнула она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил, что в случае провала переговоров по Донбассу ОРДЛО могут отгородить «стеной», но этот вопрос нужно выносить на референдум.