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Разумков заявил о невозможности референдума по вопросу отделения ОРДЛО

25 июня 2021, 11:15

Разумков заявил о невозможности референдума по вопросу отделения ОРДЛО

На всеукраинский референдум невозможно вынести вопрос отделения неподконтрольной части Донбасса. Такое мнение высказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на пресс-конференции в пятницу.

Ранее президент Владимир Зеленский допустил, что в случае провала переговоров по Донбассу ОРДЛО могут отгородить «стеной», но этот вопрос нудно выносить на референдум.

«Там речь шла об отмежевании, потому что согласно принятому закону изменения территориальной целостности или вопросы, которые выносятся на референдум, связанные с территориальной целостностью, невозможны. Мы просто физически их вынести не сможем. История об отделении — не работающая, я думаю, что украинский народ точно не поддержит любые вопросы, связанные с тем, что мы потеряем Крым или часть украинского Донбасса», — сказал Разумков, комментируя заявление Зеленского.

По словам председателя ВР, президент говорил о возможности того, чтобы на какой-то промежуток времени процесс реинтеграции Донбасса будет заморожен.

«Но я уверен, если мы заморозим этот процесс, вернуть будет еще тяжелее», — подчеркнул Разумков.

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