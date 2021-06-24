Зеленский: Решение о стене с ОРДЛО должен принимать народ на референдуме

Президент Владимир Зеленский считает, что вопрос о строительстве стены на административной границе с неподконтрольным участком Донбасса должен приниматься на всеукраинском референдуме. Об этом он сказал в интервью Наталье Мосийчук на телеканале «1 + 1».



Такой сценарий, по мнению Зеленского, возможен в случае провала Минского и Нормандского форматов.



«Что касается альтернативных планов. План "Б" — мы в нем, я считаю, находимся. А те, кто предлагают, например, стену, как план "Б", или план "С" — неважно — стену в любом формате ... Стена — это полное расторжение отношений в том или ином виде. Я считаю, что этот план может быть, но решение о запуске этого плана должно принимать народ Украины», — сказал Зеленский.



Он добавил, что «если не получатся любые альтернативные договоренности с США, с Россией и параллельно в Нормандском формате — будет он работать или нет — то за "стену" будет голосовать народ Украины», — добавил он.