Число случаев коронавируса в Украине снова превысило две тысячи за сутки

За вторник, 31 августа, в Украине выявили 2 075 новых случаев заражения коронавирусом, что на 719 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровел 925 пациентов, а 44 человека умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 288 371 человека. Из этого числа выздоровели 2 208 865 пациентов, а умерли от осложнений — 53 833 человека.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (268), Харьковской (177), Донецкой (139), Черновицкой (128) и Львовской (121) областях.



Вчера провели 63 401 тестирование.