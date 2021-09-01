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Число случаев коронавируса в Украине снова превысило две тысячи за сутки

01 сентября 2021, 08:12

Число случаев коронавируса в Украине снова превысило две тысячи за сутки

За вторник, 31 августа, в Украине выявили 2 075 новых случаев заражения коронавирусом, что на 719 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровел 925 пациентов, а 44 человека умерли.

Об этом сообщило министерство здравоохранения.

За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 288 371 человека. Из этого числа выздоровели 2 208 865 пациентов, а умерли от осложнений — 53 833 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (268), Харьковской (177), Донецкой (139), Черновицкой (128) и Львовской (121) областях.

Вчера провели 63 401 тестирование.

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