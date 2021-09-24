Поставки угля из ОРДЛО: Арестован один из ключевых участников схемы

По делу о незаконных поставках угля с оккупированных территорий Донбасса на сумму около 1,5 миллиарда гривен взят под стражу один из участников схемы. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в Facebook.



«Эти преступления происходили в конце 2014 - начале 2015 годов по прямому вмешательству высших представителей власти Российской Федерации, которые были заинтересованы в экономическом развитии террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Цель — ослабление государственной и экономической безопасности нашего государства и получение более широких возможностей для вмешательства во внутренние дела Украины», — написала Венедиктова.



Она отметила, что лицу, которое обеспечивало поставки угля с временно оккупированных территорий и создавало условия для заключения государственным предприятием Украины прямых контрактов с «Л-ДНР», сообщается о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций.



По данным следствия, этот человек, длительное время связанный с угольным бизнесом, был одним из ключевых связных звеньев схемы — он непосредственно вел переговоры с представителями группировок «Л-ДНР», контролировал загрузку вагонов, отчитывался «кураторам» этого процесса с украинской и российской стороны.



Печерский районный суд города Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 500 млн гривен.



Как сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идет о бывшем советнике министра энергетики Сергее Кузяре. Он был советником Эдуарда Ставицкого, который занимал пост министра до событий Майдана. Накануне в украинских СМИ появилась информация о том, что Кузяра прилетел в Киев рейсом из Стамбула в сопровождении четырех полицейских. Предполагается, что он был экстрадирован из Турции.