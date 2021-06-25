«Евросолидарность» отрицает, что Порошенко зарабатывал вместе с Медведчуком на угле из ОРДЛО

Партия «Европейская солидарность» отрицает все обвинения в адрес своего лидера, пятого президента Петра Порошенко, которые были озвучены президентом Владимиром Зеленским в интервью телеканалу «1+1».



В частности, Зеленский упомянул о причастности народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука к незаконному вывозу угля с неподконтрольного Донбасса в Россию. Также президент считает, что на этих схемах зарабатывал и его предшественник Порошенко.



«Европейская солидарность» официально заявляет, что все обвинения, которые сегодня Зеленский озвучил на канале Коломойского-Медведчука, являются ложью от первого и до последнего слова, и только президентский иммунитет защищает его от уголовной ответственности«, — говорится в заявлении партии.



В «Евросолидарности» напомнили, что Порошенко уже два года не занимает президентскую должность, однако война на востоке Украины продолжается.



«Ваше время обвинять предшественников канул в Лету. Давно пора отвечать за свои нелепые действия и преступное бездействие», — подчеркнули в оппозиционной партии.