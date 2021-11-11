КПВВ «Станица Луганская» пересекли в 6 раз больше людей, чем во время ограничений боевиков

Пассажиропоток через пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская» в Луганской области увеличился в 6 раз в сравнении со средой, 10 ноября. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил пресс-офицер ГПСУ в составе Объединенных сил Игорь Лизогуб.



10 ноября линию соприкосновения в Луганской области в направлении неподконтрольной территории пересекли 199 человек, на контролируемую территорию проследовали 65 человек.



В четверг, 11 ноября, после упрощения пересечения КПВВ со стороны боевиков, на оккупированную территорию зашли 572 человека, в обратном направлении — 1050 человек.



Лизогуб отметил, что пограничные отряды ежедневно выходят на дежурство в достаточном количестве, чтобы обеспечить пересечение линии соприкосновения гражданами.

Группировка «ЛНР» с 11 ноября отменила ограничение на передвижение через КПВВ «Станица Луганская», установленные в октябре.