Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

КПВВ «Станица Луганская» пересекли в 6 раз больше людей, чем во время ограничений боевиков

11 ноября 2021, 16:41

КПВВ «Станица Луганская» пересекли в 6 раз больше людей, чем во время ограничений боевиков

Пассажиропоток через пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская» в Луганской области увеличился в 6 раз в сравнении со средой, 10 ноября. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил пресс-офицер ГПСУ в составе Объединенных сил Игорь Лизогуб.

10 ноября линию соприкосновения в Луганской области в направлении неподконтрольной территории пересекли 199 человек, на контролируемую территорию проследовали 65 человек.

В четверг, 11 ноября, после упрощения пересечения КПВВ со стороны боевиков, на оккупированную территорию зашли 572 человека, в обратном направлении — 1050 человек.

Лизогуб отметил, что пограничные отряды ежедневно выходят на дежурство в достаточном количестве, чтобы обеспечить пересечение линии соприкосновения гражданами.

Группировка «ЛНР» с 11 ноября отменила ограничение на передвижение через КПВВ «Станица Луганская», установленные в октябре. 

Еще по теме

Прочее
Станица Луганская Ситуация на КПВВ

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:59
«Серьезная погрешность»: «ДНР» не будет обнародовать результаты переписи населения
16:41
КПВВ «Станица Луганская» пересекли в 6 раз больше людей, чем во время ограничений боевиков
16:02
«ДНР» примет бюджет на три года. Деньги выделит Россия
15:20
«Есть очень легкие проблески». Пушилин — о ситуации с ковидом в ОРДО
14:48
Пушилин признал нехватку угля в ОРДО для предприятий и населения
14:34
В Донецке взорвали гранату в жилом доме. Пострадала девушка
13:48
Пушилин пообещал полную отмену комендантского часа, но не сразу
13:37
«ДНР» будет увеличивать набор призывников
11:47
«ДНР» сделает наличие «паспорта ДНР» обязательным условием для «госслужбы»
11:34
«ДНР»: Почти тысяча заболевших COVID-19 за сутки и 67 умерших
11:14
«ДНР» признала, что ВСУ использовали в бою «Байрактар»
09:52
КПВВ «Еленовка» откроют 12 ноября: условия пересечения
09:48
Пушилин уволил россиянина с должности «вице-премьера ДНР»
09:27
Действие карт Ощадбанка для переселенцев и жителей ОРДЛО могут продлить до 1 апреля
09:13
«ЛНР»: 105 заболевших и 16 умерших от COVID-19 за сутки
все новости
18:00
Десятки лет на решение проблемы. Чиновники снова говорят о жилье для переселенцев
17:58
В ДонОГА рассказали о смерти от ковида 16-летней девочки в Мариуполе
17:43
Лавров анонсировал «серьезный разговор» с французским коллегой по Украине
17:41
Лукашенко заявил, что мигрантам на границу пытаются перебросить оружие с Донбасса
17:18
Боевики применили тяжелую артиллерию и беспилотники, ВСУ стреляли в ответ
17:15
В Раде призвали упростить подтверждение уровня образования жителей ОРДЛО
16:59
«Серьезная погрешность»: «ДНР» не будет обнародовать результаты переписи населения
16:41
КПВВ «Станица Луганская» пересекли в 6 раз больше людей, чем во время ограничений боевиков
16:30
ТКГ согласовала доступ инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты в ОРДЛО
16:10
Суд в деле Штепы отказался продлевать перерыв до выхода Славянска из «красной» зоны
16:02
«ДНР» примет бюджет на три года. Деньги выделит Россия
15:57
Донетчина может остаться в «красной» зоне карантина до конца ноября
15:46
В ОРДЛО доставили более 100 тонн гуманитарной помощи ООН
15:26
Славянской громаде вернули более 240 гектаров земель Славкурорта
15:20
«Есть очень легкие проблески». Пушилин — о ситуации с ковидом в ОРДО
все новости
ВИДЕО
Суд поместил экс-начальника донецкой тюрьмы «Изоляция» под стражу на два месяца
10 ноября, 17:40
Экс-начальник тюрьмы «ДНР» «Изоляция» заявил, что живет в Киеве с 2019 года
10 ноября, 17:25
Ахметов, мэр Донецка и экс-регионалы: Кто пришел проститься со Звягильским? ►
09 ноября, 20:15

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция