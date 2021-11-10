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«ЛНР» упростила пересечение КПВВ «Станица Луганская»

10 ноября 2021, 09:05

«ЛНР» упростила пересечение КПВВ «Станица Луганская»

Группировка «ЛНР» с 11 ноября отменяет ограничение на передвижение через КПВВ «Станица Луганская», установленные в октябре. Об этом сообщает пресс-служба главы «ЛНР» Леонида Пасечника.

Там отметили, что 11 ноября «прекращает действие редакция указа главы ЛНР от 26.05.2021 № УГ-274/21 "О некоторых вопросах пересечения временного пункта пропуска через линию фактического разграничения "Станица Луганская", изложенная в пункте 1 указа главы ЛНР от 09.10.2021 № УГ-596/21 "Об упорядочении действия указа главы Луганской Народной Республики "О некоторых вопросах пересечения временного пункта пропуска через линию фактического разграничения "Станица Луганская"».

С 11 ноября вопросы ограничения выезда на подконтрольную Украине территорию и въезда на подконтрольную «ЛНР» территорию регулируются указом Пасечника в предыдущей редакции.

«Таким образом, выезд граждан из ОРЛО на подконтрольную территорию Украины, имеющих регистрацию по месту жительства в ОРЛО, осуществляется по документам, подтверждающим такой факт, не чаще одного раза в месяц независимо от оснований для такого выезда.

Выезд может осуществляться чаще одного раза в месяц на основании решения председателя «чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии» при «правительстве ЛНР» в соответствии с протокольным порядком, установленным постоянно действующей рабочей группой.

При этом у Пасечника указали, что основания для въезда в ОРЛО с подконтрольной Украине территории не изменились. Так, въезд в ОРЛО тех, кто не имеет местной регистрации, проводится по спискам, сформированным «рабочей группой» при наличии определенных оснований, в том числе: лечение (реабилитация), обучение, необходимость постороннего ухода за близким родственником, погребение родственника в ОРЛО. Кроме того, допускается въезд «в исключительных случаях» на основании решения «рабочей группы» по согласованию с «МГБ ЛНР».

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