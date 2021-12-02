Госсекретарь США сообщил о переговорах Байдена и Путина в ближайшее время

Президент США Джо Байден проведет прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Стокгольме.



Он заверил, что Украина не представляет опасности для России, которая должна проявить инициативу по деэскалации и отвести войска от ее границ.



«Несмотря на массированную российскую кампанию дезинформации, Украина никоим образом не представляет угрозы для России и не ищет конфронтации, которая оправдала бы военное вмешательство России. Единственная угроза — это возобновление российской агрессии», — подчеркнул Блинкен.



По его словам, на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым он очень ясно выразил решимость США и европейских союзников «возложить на Россию серьезные издержки и последствия», если она предпримет дальнейшие агрессивные действия против Украины.



Госсекретарь США снова отметил, что только дипломатический путь может предотвратить кризис, который «не может служить ничьим интересам».



Блинкен добавил, что достигнутый по итогам встречи отчет будет передан президентам США и России, у которых вскоре будет возможность поговорить напрямую.



«Теперь Россия должна снизить нынешнюю напряженность, остановив недавнее наращивание войск, вернув силы на нормальные позиции мирного времени и воздерживаясь от дальнейшего запугивания и попыток дестабилизировать Украину. Мы очень внимательно следим за ситуацией. Мы находимся в тесном контакте и координации с нашими союзниками», — подчеркнул госсекретарь США.

Сегодня в Стокгольме началась 28-я встреча Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Мероприятие пройдет 2-3 декабря. На полях заседания состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова.